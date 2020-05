Lufthansa Lounges bleiben vorerst geschlossen

Lufthansa lässt ihre First- und Business-Class-Lounges aufgrund der Corona-Pandemie weltweit weiter geschlossen, berichtet "Reisevor9". Wann die Lounges wieder geöffnet werden, ist derzeit unbekannt. Einzig die Lufthansa Lounge in New York ist geöffnet.