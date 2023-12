Lufthansa und Lilium planen strategische Partnerschaft für Flugtaxis

Lufthansa interessiert sich für den bayerischen Flugtaxi-Entwickler Lilium. Beide Unternehmen haben nun eine strategische Partnerschaft vereinbart, wonach der Betrieb elektrischer Senkrechtstarter in Europa ausgelotet werden soll.

Der bayerische Flugtaxi-Entwickler Lilium hat das Interesse der Lufthansa an einer Zusammenarbeit geweckt. Beide Unternehmen wollen eine strategische Partnerschaft zum Betrieb elektrischer Senkrechtstarter in Europa ausloten, wie Lilium in München mitteilte.

Einer nun unterzeichneten Absichtserklärung zufolge wollen beide Unternehmen "Innovationschancen in der Luftfahrt erkunden" und dabei Bereiche wie Boden- und Flugbetrieb, zukünftige Flugzeugwartung sowie Crew- und Flugtraining diskutieren.

Darüber hinaus wolle man auch eine mögliche Kooperation mit Flughäfen und anderen Partnern analysieren.

Lilium erwartet in Europa bis zum Jahr 2035 Marktchancen für rund 9200 elektrische Senkrechtstarter.

Erstflug noch im kommenden Jahr geplant

Die Lufthansa zeigt sich in ihrer Mitteilung von der neuen Technologie begeistert. Laut Aussagen von Detlef Kayser, im Vorstand der Lufthansa Group verantwortlich für das Ressort Flotte und Technik, habe die Lufthansa den Anspruch, bei der Integration modernster Produkte und Prozesse weltweit führend zu sein.

Kayser fügte an: "Wir wollen die Luftfahrt weiterentwickeln und den Wandel in der Branche vorantreiben. Diese Absichtserklärung mit Lilium wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten".

Lilium hatte im Juli von mehreren Investoren eine Kapitalspritze über 192 Millionen US-Dollar (rund 178 Millionen Euro) erhalten. Das Unternehmen war damit die größten Finanzsorgen auf dem Weg zum ersten bemannten Flug losgeworden.

Der Erstflug des "Lilium Jet" ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Wie Lilum mitteilte, hat die Produktion des Lilium Jets bereits begonnen. Demnach wurde der erste komplette Rumpf zur Endmontagelinie von Lilium in Wessling geliefert. Die ersten sieben gebauten Jets sind laut Unternehmen für Flugtests und die Erlangung der Easa-Musterzulassung vorgesehen.