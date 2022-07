as

Kurzmeldung Lufthansa korrigiert Flughafensuche in Flynet-App

Die für das Vorausbuchen von Internetzugängen notwendige App Flynet wurde von der Lufthansa aktualisiert, wie aus dem Changelog (iOS, Android). Die neue Version zeigt nun beim Suchen von Flughäfen diese in der richtigen Priorität an. In der alten Version sorgte eine Suche nach FRA etwa nur für die Anzeige französischer Flughäfen. Berlin ist jedoch weiterhin nicht über den vollen Namen auffindbar, sondern nur über "BER", wie eine Stichprobe ergab.