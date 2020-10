Lufthansa-Konzern verliert alle 90 Minuten eine Million Euro

Lufthansa-Chef Carsten Spohr zeichnet ein düsteres Zukunftsszenario, berichtet das "Manager Magazin". Derzeit verliere der Konzern eine Million Euro in 90 Minuten, so der oberste Lufthanseat. Man strebe an, irgendwann bei 50 Prozent Auslastung Cash-neutral zu operieren. Derzeit sei man allerdings froh, "wenn wir auf 20 Prozent im Winter kommen."