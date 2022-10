Dem Lufthansa-Konzern drohen Streiks in der Schweiz und in Österreich

Im Lufthansa-Konzern brodelt es auch abseits der aktuellen Personalprobleme in Deutschland. Demnächst könnten auch die Piloten bei Swiss sowie die Kabinenbeschäftigten bei Austrian in den Ausstand treten.

Aktuell streiken die Piloten der deutschen Lufthansa-Billigairline Eurowings. Doch der Konflikt ist nicht der einzige im Konzern – auch bei Swiss und Austrian drohen Ausstände der fliegenden Belegschaft.

Die Piloten in der Schweiz drohen mit einem Streik, sollte es in der nächsten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober nicht zu einer Lösung im Tarifstreit kommen. Die Pilotengewerkschaft Aeropers verhandelt bereits seit einem Jahr erfolglos mit der Swiss-Geschäftsleitung.

Am Wochenende war eine Abstimmung zu einer möglichen Arbeitsniederlegung zu Ende gegangen. Knapp 94 Prozent der Aeropers-Mitglieder hätten "ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass es jetzt einen zeitgemässen Gesamtarbeitsvertrag braucht", heißt es bei der Gewerkschaft. Die Stimmbeteiligung war den Angaben nach mit rund 97 Prozent sehr hoch.

"Wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch. Sollte der CEO jedoch auch diese Gelegenheit ungenutzt lassen, sind wir bereit, die berechtigten Interessen unserer Mitglieder mit rechtmässigen Arbeitskampfmassnahmen durchzusetzen", sagt Clemens Kopetz, Präsident des Pilotenverbandes.

Die Swiss hatte den Piloten Verbesserungen von über 60 Millionen Franken gegenüber einem zuvor von der Gewerkschaft abgelehnten Angebot über höhere Löhne angeboten. Die Forderungen von Aeropers würden über die vereinbarte Vertragslaufzeit von vier Jahren die Cockpitpersonalkosten von rund einer Milliarde um über 200 Millionen Franken erhöhen, warnte die Airline.

Austrian-Betriebsversammlung am Donnerstag

Auch in Österreich brodelt es unter den Beschäftigten der Lufthansa Group. Auf einer Betriebsversammlung am Donnerstag wollen die Flugbegleiter der Austrian über das weitere Vorgehen abstimmen.

Leitwerke von Austrian Airlines, Lufthansa und Swiss. © Lufthansa Group

Hier geht es um einen Inflationsausgleich, den die Gewerkschaft Vida einfordert. Austrian habe einen Ausgleich bisher nur basierend auf der Durchschnittsinflation von Januar bis September und nur für ein Jahr angeboten, heißt es von der Gewerkschaft.

"Es sollen die Gehälter um die Inflation der vergangenen zwölf Monate angehoben werden und das nachhaltig", erklärte Daniel Liebhart, Vida-Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt. Man habe sich bereits einen Streikbeschluss vom Österreichischen Gewerkschaftsbund genehmigen lassen.

Schon die Betriebsversammlung am Donnerstag könnte dabei für Ausfälle sorgen. Angesetzt ist die Versammlung ab neun Uhr. "Die Betriebsversammlungen können zwei, drei Stunden und länger dauern, weil der Informationsbedarf sehr groß ist", teilte die Vida mit.

Personalprobleme in Deutschland noch nicht beigelegt

Die Personalprobleme bei den Mitarbeitern in Österreich und in der Schweiz folgen auf Streiks in Deutschland.

Erst im Juli hatte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der Lufthansa für einen ganzen Tag nahezu lahmgelegt. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will im Herbst für ihre Mitglieder weiter verhandeln. Lufthansa und die Pilotenvereinigung Cockpit hatten sich im September vorerst geeinigt. Knapp zehn Monate lang dürfen die Piloten nicht streiken, bis dahin wird weiter verhandelt.

Aktuell streiken die Eurowings-Piloten in Deutschland. Hier fordert die Pilotengewerkschaft mehr Ruhezeiten. Die Airline droht dagegen mit einer Verlagerung und Wachstum im Ausland.