Lufthansa startet Kabinenupgrade mit neuer Business-Class

Mit der ersten von Philippine Airlines übernommenen A350 startet bei Lufthansa ein umfangreiches Kabinenupgrade. Nach der verbesserten Business-Class und einer neuen Premium-Economy soll demnächst auch eine neue First- und eine überarbeitete Economy-Class folgen.

Mit dem ersten von Philippine Airlines übernommenen Airbus A350 führt die Lufthansa eine verbesserte Business Class ein. Die vom Vorbesitzer übernommenen und an das Lufthansa-Corporate Design angepassten Sitze bieten allen Passagieren direkten Zugang zum Gang und mehr Privatsphäre.

Der Neuzugang in der Flotte setze einen neuen Standard im Geschäftsreiseverkehr mit Lufthansa, heißt es in einer Mitteilung. Die neuen Sitze ließen sich "problemlos und schnell" in ein zwei Meter langes Bett verwandeln und würden im Vergleich zu aktuellen Business-Class mehr Ablagefläche bieten. Zudem soll den Reisenden im Schulterbereich deutlich mehr Platz zur Verfügung stehen.

Das erste von vier kurzfristig hinzugeleasten A350-Flugzeugen wird von München nach Montreal, Toronto und Vancouver in Kanada eingesetzt.

Philippines-Sitz ist nur der Anfang

Die Einführung der verbesserten Business Class ist nur der Anfang einer umfassenden Erneuerung der Kabinen bei Lufthansa. Bei der nun im A350 eingeführten Business-Class handle es sich auch noch nicht um die bereits lange angekündigten neuen Sitze, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Erst im nächsten Jahr werde die Fluggesellschaft dann in allen Reiseklassen - der Economy, Premium-Economy, Business- und First-Class - "ein neues Spitzenprodukt einführen, das auf dem Markt seinesgleichen sucht".

Economy-Class-Update angekündigt

Neu ist dabei die Aussage der Airline, auch an einer Verbesserung der Economy-Class zu arbeiten. Ein neuer Economy-Class-Sitz für die Lufthansa-Langstrecke war zuletzt 2017 mit dem ersten A350 eingeflottet worden. Die neuen Klassen kämen dann auf allen weiteren A350 für München und zwar inklusive neuer First-Class, sagte ein Sprecher auf Rückfrage.

Die neuen Sitze seien dann auch für die Boeing 787, die Boeing 777X und als Retrofit in der Boeing 747-8 geplant. Zu weiteren Nachrüstungen wurde den Angaben nach noch keine Entscheidung getroffen. Mehr Details wollte ein Sprecher auf Anfrage nicht nennen.

Neue Premium-Eco und First-Class

Bereits bekannt war, dass Lufthansa an einer neuen Business-Class und einer neuen Premium-Economy-Class arbeitet. Die Sitze der neuen Premium-Eco sollen zunächst in die Boeing 747-8 bei Lufthansa und in den Airbus A330 von Swiss installiert werden.

Die neue Business-Class hatte Lufthansa zunächst für die erste Boeing 777X und die Boeing 787 angekündigt. Nachdem sich die Auslieferung der beidem neuen Boeing-Langstreckenflugzeuge verzögert, kommen die Sitze nun in den A350.

Eine neue First-Class hatte Lufthansa bereits vor einem Jahr angekündigt, ohne Details zu nennen. Im Zuge von Corona war diese zeitweise gar nicht mehr im Programm. Nun ist sie auf ausgewählten Strecken aber wieder im Programm.