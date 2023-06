Lufthansa will wieder mehr innerdeutsch fliegen

Lufthansa will wieder mehr Geschäftsreisende ins Flugzeug holen. Dabei sollen auch Kurzstreckenflüge wieder attraktiver werden. Das sagte Lufthansa-Vertriebschef Frank Naeve jetzt der FVW.

So will Lufthansa in das das Angebot an den Stationen investieren und so gezielt die Business Traveler zurück an Bord holen. Erst rund 65 Prozent der Geschäftsreisenden aus Vor-Pandemie-Zeiten seien zurück, sagte Naeve der Zeitschrift.

"Tagesreisen innerhalb Deutschlands sind weniger geworden, aber der Bedarf ist weiterhin da", so der Lufthansa-Vertriebschef. Man dürfe das Geschäft mit innerdeutschen Flügen daher nicht der Bahn oder den Videokonferenz-Anbietern überlassen. "Wir (... werden ...) das Fliegen auf Kurzstrecken wieder attraktiv machen."

Genauere Maßnahmen und Investitionen nennt der Manager jedoch nicht. Lufthansa und andere Airlines, darunter vor allem Eurowings und Easyjet, hatten sich mit Corona von vielen innerdeutschen Strecken verabschiedet. Viele Routen sind nach wie vor nicht wieder aufgenommen.

Mit der Deutschen Bahn verbindet Lufthansa derweil seit einiger Zeit die Partnerschaft über die Star Alliance. Parallel dazu werden auch die Lufthansa-Kooperationen mit der Bahn für Zubringerfahrten weiter intensiviert.