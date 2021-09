Bei der Lufthansa herrscht dicke Luft

Einbruch der Passagierzahlen, Stellenabbau, ungewisse Zukunft: Die Stimmung im Lufthansa-Konzern ist deutlich schlechter als noch vor der Coronavirus-Krise. Und das innerbetriebliche Klima ist offenkundig gereizter. Das zeigt sich an einer deutlich größeren Nachfrage für die Dienste einer speziellen innerbetrieblichen Schlichtungsstelle im Konzern.

"Während wir vor der Pandemie so gut wie nie zur Einigungsstelle mussten, kommt das mittlerweile regelmäßig vor", sagt der Vorsitzende der Personalvertretung Kabine, Götz Boecke, im Gespräch mit airliners.de. Da sich die Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite derzeit nur schwer einigen können, übernimmt dies dann die Schlichtungsstelle. Ihr Spruch wirkt wie eine Betriebsvereinbarung, an die sich beide Seiten halten müssen.

Die Angst der Kabinenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor dem Jobverlust und der zunehmende Druck durch Veränderungen der Betriebsabläufe auf die Belegschaft führe in den Gesprächen mit der Arbeitgeberseite immer häufiger zu dicker Luft, berichtet Boeckes Stellvertreter, Benjamin Weimar.

Beide Seiten würden zunehmend gereizt reagieren, wenn von der anderen Partei Vorschläge kämen oder abgelehnt würden. "Wir haben Kenntnis darüber, dass auch weitere Bereiche, beispielsweise die Cockpit-Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen, das Mittel der Einigungsstelle nutzen", verweist Weimar auf wachsende Spannungen im Unternehmen. Ob das in dem Maße erfolgt, wie es bei ihnen der Fall sei, wisse er nicht.

"Krise ist außergewöhnlich"

Grundsätzlich befinde sich das Unternehmen in der größten finanziellen Krise seit Bestehen, was auch für die Mitarbeitenden eine belastende Situation darstelle, erklärt ein Lufthansa-Sprecher auf Anfrage von airliners.de. "Da uns die Meinungen und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besonders wichtig sind, führen wir regelmäßig Befragungen durch. Eine aktuelle digitale Erhebung wird gerade durchgeführt", betonte er.

Lufthansa-Stewardess auf einer Messe © dpa / Inga Kjer

"Diese Krise ist außergewöhnlich" sagt auch Boecke mit Blick auf die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Die Personalvertretung Kabine vertritt rund 21.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lufthansa Airline. Ihr gehören 45 Mitglieder an. Neben ihr kümmert sich die Personalvertretung Cockpit um die Piloten. Beide sind für die Wahrung der Tarifverträge zuständig und kümmern sich um betriebliche Themen. Neben ihnen gibt es noch die Betriebsräte des Bodens und anderer Gesellschaften.

Noch sei niemand entlassen worden, "es läuft bereits ein Freiwilligenprogramm, über ein weiteres wird nun endlich auch in der Kabine verhandelt", sagt Boecke. "Bei dem ersten Programm waren die Abfindungsangebote nicht attraktiv genug, um die Beschäftigten zu einem Abschluss zu bewegen", sieht er das bisherige Programm skeptisch.

"Es war schon zu Beginn der Pandemie klar, dass die Lufthansa kleiner aus der Krise kommt", meint er. "Die Lufthansa Airline wird Federn lassen und nicht mehr so groß sein wie vorher." Der Personalplan sei auf die "alte Lufthansa" zugeschnitten gewesen. Wenn es zu einem größeren Stellenabbau kommen sollte, bewege ihn vor allem die eine Frage: Bekommt man es sozialverträglich hin?

Die Lufthansa habe kein Geld, und wenn, dann sei es von den Banken geliehen, so Boecke. Im Unternehmen sei die Rede von einem Abbau von 100 Flugzeugen. Was die Zukunft bringe, wisse keiner.

"Insgesamt konnten in der ganzen Lufthansa Group im ersten Halbjahr 2021 von den bis zu 10.000 noch zu reduzierenden Stellen bereits 5000 abgebaut beziehungsweise Austritte vereinbart werden", erklärt die Lufthansa auf Nachfrage von airliners.de. "Die Freiwilligenprogramme verlaufen also keineswegs schleppend, sondern werden von den Beschäftigten angenommen. Statt des noch verbleibenden Personalabbaus von bis zu 5000 weiteren Stellen in der Lufthansa Group, kommen auch finanzielle Beiträge in Betracht."

Am Boden, bei der Deutschen Lufthansa AG - Lufthansa Kernmarke, zentrale Verwaltung der Group - habe Lufthansa dagegen bereits mit den Betriebspartnern vereinbaren können, "bei der aktuellen Redimensionierung auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen zu verzichten."

Die beiden Vorsitzenden Boecke und Weimar betonen, dass man als Personalvertretung Kabine das Unternehmen in der Krise "sehr konstruktiv" begleitet habe. "Unsere Kabine hat bereits viele Einschnitte hinnehmen müssen, diese aber auch immer wieder akzeptiert", so die beiden Personalvertreter. "Wir nehmen für uns in Anspruch, ein Treiber der effektiven und konstruktiven Lösungen zu sein."

Dass Lufthansa-Vorstandschef Spohr bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte, die staatlichen Hilfsgelder noch vor dem Ende der Kurzarbeit zurückzahlen zu wollen, werfe Fragen auf. "Vielleicht weil dann größere personelle Einschnitte möglich sind?", fragen sie. Wenn erst einmal das Kurzarbeitergeld wegfalle, könne richtig Druck ins System kommen.

Carsten Spohr leitet seit 2013 den Lufthansa-Konzern. © Lufthansa-Group

Das Unternehmen erklärt hierzu: "Lufthansa und Ufo haben bereits letztes Jahr eine langjährige Krisenvereinbarung bis 2023 getroffen, die eine Beschäftigungssicherung bis zum Ende der Krise und den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2024 beinhaltet."

Weiter heißt es: "Klar ist aber auch, dass es mit Auslaufen der Kurzarbeit zum 1. Januar 2022 einen Überhang beim Kabinenpersonal geben wird. Daher sind wir im Austausch mit unseren Sozial- und Betriebspartnern zu einem zweiten Freiwilligenprogramm für die Kabinenbeschäftigen", so ein Sprecher der Lufthansa.

"Das macht etwas mit den Menschen"

Derweil sorgen sich die Kabinen-Betriebsräte auch um die aktuelle Arbeitssituation. Die Stimmung sei alles andere als gut: "Wir sehen jetzt schon eine Überlastung", sagt Personalvertreter Weimar, "und das, obwohl das gesamte Personal eigentlich noch zur Verfügung steht." Aber viele seien in Kurzarbeit und dadurch verschärfe sich der Druck auf diejenigen, die fliegen.

Lufthansa-Flugbegleiter stehen in der Economy Class einer Boeing 747-8. © dpa / Arne Dedert

"Und das macht etwas mit den Menschen", befürchtet Weimar. Die Gegebenheiten an Bord, da habe sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. "Die Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Kabine pro Flug ist runtergefahren worden", spricht er über die Reduzierung der Arbeitskräfte an Bord. In Fachkreisen nennt man das "Crew Complement".

Eine weitere zusätzliche Belastung sei der tägliche und immer wieder neu zu lernende Umgang mit der Corona-Krise: Einreise-Apps ausfüllen, die Tests, Zimmerquarantäne. Auch wenn der Service reduziert sei, hätten die Kabinen-Crews einen immens hohen Arbeitsaufwand: "Wenn der Flieger voll ist, steigt der Druck auf die einzelnen Crewmember, da das Complement eben verringert wurde. Die Leute gehen doch schon auf dem Zahnfleisch", berichtet Boecke.

Im Vergleich zu 2020 habe sich viel geändert. Im vergangenen Jahr sei die Krankenquote fast gleich null gewesen, nun sei sie steil nach oben geschossen. "Und das wird sich fortsetzen", befürchtet Boecke.

Ohnedies sei das Personal in der Kabine ein schwaches Element im System. "Wir sind schnell ersetzbar. Es ist eben ein Anlernberuf. Und es gibt zurzeit genügend Kabinenpersonal, das keinen Job hat", weiß Boecke.

Der Druck auf das Personal nehme zu. Da seien die Passagiere, die sich weigerten, die Masken zu tragen. Und da sei das Unternehmen, das einen weiteren Konkurrenten auf der Langstrecke gleich im eigenen Haus eingeführt habe: Eurowings Discover. Erst seit wenigen Wochen ist der neue Ferienflieger auf dem Markt. Die Frage sei, "wie stark man Gas gibt Richtung Eurowings Discover", so Boecke.

Die Sorgen wachsen, dass die Konkurrenz unter dem eigenen Dach zum Arbeitsplatzabbau bei der Lufthansa führt. Und schließlich sei die Sorge noch da, "dass das Geschäft sich nicht schnell genug erholt, der Atem nicht reicht". Dann brechen unruhige Zeiten bei der Lufthansa an. Mit ungewissem Ausgang.