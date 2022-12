Lufthansa hebt Gewinnprognose erneut deutlich an

Die Erholung der Ticketnachfrage von der Corona-Krise stimmt die Lufthansa noch optimistischer für das laufende Jahr.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll nun rund 1,5 Milliarden Euro erreichen, wie das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Der Konzern stellt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 am 3. März 2023 vor.

Erst im Oktober hatte der Vorstand seine Prognose von mehr als 500 Millionen auf mehr als eine Milliarde Euro verdoppelt. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten hatten zuletzt im Durchschnitt mit rund 1,1 Milliarden Euro gerechnet.

Die Lufthansa-Aktie legte nach den Neuigkeiten um mehr als vier Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Im Oktober und November hätten sich die Ergebnisse besser entwickelt als erwartet, berichtete die Lufthansa weiter. Im Passagiergeschäft lägen die Durchschnittserlöse deutlich über dem Vorkrisenniveau, und die Buchungslage deute auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung hin. Zudem steuerten die Frachttochter Lufthansa Cargo und die Wartungssparte Lufthansa Technik in diesem Jahr auf Rekordergebnisse zu.