Lufthansa hält Langstrecken am Flughafen Berlin für nicht rentabel

Sowohl der Flughafen Berlin als auch die Länder Berlin und Brandenburg wünschen sich mehr Langstrecken am BER. Nun äußert sich auch Deutschlands größte Airline Lufthansa dazu: Es sei einfach nicht rentabel.

Die Lufthansa hält die meisten Langstreckenflüge vom Berliner Flughafen BER aus für nicht wirtschaftlich. Tourismusvertreter, Handelskammern und zuletzt auch die Landesregierungen Berlin und Brandenburg forderten regelmäßig mehr direkte Interkontinentalflüge vom Hauptstadtairport, erklärte die Lufthansa. "Das Anliegen ist nachvollziehbar, aber weit entfernt von wirtschaftlicher Realität." Damit weist die Airline die Begehrlichkeiten aus der Region deutlich zurück.

"Anders, als immer wieder behauptet, liegt es weder am mangelnden Willen der Fluggesellschaften noch an fehlenden Verkehrsrechten, dass der BER nur wenige interkontinentale Direktverbindungen hat", heißt es im monatlichen Politikbrief der Lufthansa.

Grund sei vielmehr, dass sich Berlin durch die deutsche Teilung nicht zum internationalen Drehkreuz habe entwickeln können. "Umfassende Langstreckenangebote können profitabel meist nur über Hubs organisiert werden." So seien in Frankfurt und München rund drei Viertel der Reisenden eines Langstreckenflugs Umsteigepassagiere. Dort kämen Passagiere aus aller Welt an, um zu einem internationalen Ziel weiterzufliegen. "Interkontinentalflüge jenseits großer Drehkreuze sind selten rentabel."

Da Berlin also weder internationaler Hub sei, noch ein ausreichend starkes Einzugsgebiet wie London oder Paris habe, gebe es nur wenige direkte Langstreckenflüge am BER.

Flughafenchefin Aletta von Massenbach hatte vorigen Monat erklärt, man sei in Verhandlungen mit Airlines, die Berlin mit Asien verbinden wollen. Viele Fluggesellschaften würden aber nach Corona zunächst alte funktionierende Strecken wieder bedienen und hätten oft nicht genügend Maschinen zur Verfügung.