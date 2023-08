Lufthansa Group: SAF wichtigster Faktor für klimaneutrales Fliegen

In einem Interview erklärt die Leiterin der Abteilung Corporate Responsibility der Lufthansa Group, wie der Kranich plant, die CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Dabei spielt SAF die bis dato wichtigste Rolle. Allerdings ist die derzeitige Verfügbarkeit noch sehr begrenzt.

Die Lufthansa Group hat sich zum Ziel gesetzt, das Fliegen nachhaltiger zu gestalten. Dabei spielt der Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) eine wichtige Rolle, wie Caroline Drischel, Leiterin der Abteilung Corporate Responsibility der Lufthansa Group, im Interview mit "FVW" erklärt.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiere die Lufthansa Group Milliarden in Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Flugbetrieb, Flottenmodernisierung und den verstärkten Einsatz von SAF. Die Lufthansa Group beziehe SAF von etablierten Lieferanten aus Europa und war 2022 einer der größten Abnehmer weltweit, so Drischel.

Allerdings sei derzeit die Verfügbarkeit von SAF noch sehr begrenzt. Die Lufthansa Group könne mit der derzeit verfügbaren Menge nur knapp zwei Wochen fliegen. Zudem sei SAF drei- bis fünfmal teurer als fossiles Kerosin. Es bedarf daher einer signifikanten Steigerung der Verfügbarkeit und einer gezielten Förderstrategie der Politik, um den Bedarf der Branche zu decken, erklärt Drischel weiter.

Die Lufthansa Group investiert demnach bis zu 250 Millionen US-Dollar (rund 230 Millionen Euro) in die Beschaffung von SAF für die kommenden Jahre. So seien bereits Absichtserklärungen für den Bezug von SAF mit verschiedenen Unternehmen unterzeichnet worden, um langfristige Partnerschaften zu ermöglichen. Dabei sei das Unternehmen kontinuierlich im Austausch mit weiteren potenziellen Partnern, um die Verfügbarkeit von SAF langfristig sicherzustellen.

SAF spielt eine zentrale Rolle in der Nachhaltigkeitsstrategie der Lufthansa Group, führt Drischel fort. Im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin hat SAF einen deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck. Bei SAF aus biogenen Reststoffen liegt dieser Anteil aktuell bei etwa 80 Prozent. Elektrisch oder mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge sind noch nicht in ausreichender Anzahl verfügbar, daher ist SAF eine wichtige Alternative – auch für die Lufthansa Group.

Lufthansa will klimaschonendes Fliegen in der Reisebranche etablieren

SAF wird als sogenannter "Drop-in"-Kraftstoff eingesetzt, der mit fossilem Kerosin problemlos gemischt werden kann. Es werden grundsätzlich keine einzelnen Flüge mit reinem SAF betankt. Die derzeit zugelassene Höchstbeimischungsquote von SAF zu fossilem Flugtreibstoff beträgt 50 Prozent.

Die Lufthansa Group bietet ihren Kunden derzeit verschiedene Möglichkeiten, nachhaltiger zu fliegen. Jeder Fluggast kann die CO2-Emissionen seiner Flugreise ausgleichen. Zudem bietet der Kranich einen eigenen Flugtarif namens "Green Fares" an, bei dem die flugbedingten CO2-Emissionen zu 20 Prozent mit SAF und zu 80 Prozent über Klimaschutzprojekte kompensiert werden.

Die Green Fares seien laut Drischel bereits auf großen Anklang gestoßen. Seit der Einführung hätten mehr als 300.000 Gäste dieses Angebot genutzt. Besonders im Premiumbereich gebe es eine erhöhte Nachfrage.

Die Lufthansa Group strebe an, das Thema klimaschonendes Fliegen auch in der Reisebranche zu etablieren. Es seien bereits Partnerschaften mit ersten Reiseunternehmen und Reiseveranstaltern geschlossen worden, so die Corporate-Responsibility-Leiterin. Diese können SAF von der Lufthansa Group erwerben und individuelle Angebote für ihre Kunden erstellen, bei denen klimaschonendere Flüge angeboten werden.

Das Ziel der Lufthansa Group ist es, bis 2050 eine neutrale CO2-Bilanz zu erreichen. Dies soll durch die Reduktion der CO2-Emissionen beim Fliegen, den verstärkten Einsatz von SAF und die kontinuierliche Optimierung des Flugbetriebs erreicht werden. Langfristig bleibt jedoch die Kompensation von CO2-Emissionen in anderen Sektoren wichtig, meint Drischel.