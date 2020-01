Lufthansa Group kündigt umfangreiche Neueinstellungen an

Die Lufthansa Group werde im kommenden Jahr mehr als 4.500 neue Mitarbeiter in der DACH-Region einstellen, 3.000 davon in Deutschland, teilte die Fluggesellschaft mit. Dabei handele es sich sowohl Nachbesetzungen wie in Teilen um Stellenaufbau. Der Schwerpunkt der in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplanten Neueinstellungen liege mit rund 2.500 beim Bodenpersonal. Es sollen jedoch auch knapp 1.300 neue Flugbegleiter gruppenweit neu beginnen, davon 450 am Hub in München.