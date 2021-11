Lufthansa Group legt am Kapitalmarkt nach

Die Lufthansa Group platziert eine weitere Anleihe von rund 1,5 Milliarden Euro. Die Einnahmen will der Konzern auch nutzen, um die staatlichen Corona-Hilfen zurückzuzahlen. Diese sollen Ende des Jahres getilgt sein.

Lufthansa-Flugzeuge stehen während der Corona-Krise in Frankfurt am Boden

Lufthansa will sich am Kapitalmarkt weitere 1,5 Milliarden Euro sichern und gibt dazu neue Anleihen in zwei Tranchen aus. Laut Mitteilung hat die erste Tranche ein Volumen von 600 Millionen Euro und läuft für zwei Jahre. Die Verzinsung liegt bei 1,625 Prozent pro Jahr. Die zweite Tranche umfasst ein Volumen von 900 Millionen Euro und läuft bis zum 16. Mai 2027. Verzinst wird die Anleihe mit 2,875 Prozent pro Jahr. Die Anleihe wird einer Stückelung von 100.000 Euro ausgegeben.

Beide Transaktionen würden die Liquidität des Konzerns weiter stärken und zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet, hieß es. „Diese Anleiheplatzierung ist eine von mehreren erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen, die wir seit Ende letzten Jahres durchgeführt haben. Sie wird auch dazu beitragen, dass die staatlichen Stabilisierungsmittel in Deutschland vollständig zurückgeführt werden können", so Finanzvorstand Remco Steenbergen.

Tilgung der Corona-Hilfen noch in diesem Jahr

Lufthansa hatte Mitte Oktober rund 1,5 Milliarden Euro an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik überwiesen. Eine weitere Milliarde Euro zurückzahlen will der Konzern bis Ende des Jahres. Der WSF hält aktuell noch 14,09 Prozent des Grundkapitals der Lufthansa - in der Corona-Krise waren es 20 Prozent.

Der Konzern hatte bereits im Februar einen Kredit der staatlichen Förderbank KfW in Höhe von einer Milliarde Euro vorzeitig getilgt. Im September hatte die Fluggesellschaft über die Ausgabe neuer Aktien knapp 2,2 Milliarden Euro eingenommen und die sogenannte Stille Einlage I an den Staat zurückgezahlt.

Die Stille Einlage II in Höhe von einer Milliarde Euro will der Konzern bis Ende 2021 vollständig zurückzahlen und zudem einen nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I bis dahin kündigen.