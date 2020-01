Lufthansa Group nutzt grünen Strom in Heimatmärkten

Die Lufthansa Group bezieht seit Jahresbeginn in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien ausschließlich grünen Strom. Der Konzern hat hierzu Grünstromzertifikate erworben, heißt es in er Mitteilung. Bis 2030 will der Konzern in seinen Heimatmärkten auf CO2-neutrale Mobilität am Boden umgestellt haben.