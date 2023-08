Lufthansa Group und HCS Group kooperieren für SAF-Produktion

Die Lufthansa Group plant eine Zusammenarbeit mit der HSC Group zur Herstellung von nachhaltigem Flugtreibstoff "Made in Germany". Dieser soll aus biogenen Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft produziert werden und das nicht unweit des größten Lufthansa-Drehkreuzes.

Die Lufthansa Group und die HCS Group haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Produktion und Lieferung von nachhaltigem Flugtreibstoff unterzeichnet. HCS soll in dessen Rahmen ab Anfang 2026 die Lufthansa Group mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) beliefern, das mittels des Alcohol-to-Jet-Verfahrens (AtJ) hergestellt wird.

Dieser Treibstoff wird aus biogenen Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft gewonnen und am Produktionsstandort in Speyer, betrieben von der Marke Haltermann Carless, produziert.

Durch die Partnerschaft mit der HCS Group will die Lufthansa Group nach eigenen Angaben auch die Nutzung von SAF "Made in Germany" unterstützen, das den Vorgaben der europäischen Richtlinie für erneuerbare Energien RED II entspricht. Der Produktionsstandort befindet sich zudem praktischerweise in der Nähe des Frankfurter Drehkreuzes der Lufthansa Group und bietet somit logistische Vorteile.

SAF als Kernelement der Nachhaltigkeitsstrategie

Die HCS Group ist auf nachhaltige Kohlenwasserstofflösungen spezialisiert und plant, jährlich zunächst 60.000 Tonnen SAF zu produzieren. Damit wäre das chemische Unternehmen der erste Großproduzent von biogenem SAF in Deutschland.

"Die Absichtserklärung mit der HCS Group untermauert das Ziel der Lufthansa Group, die Markteinführung und den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel als ein Kernelement ihrer Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben", heißt es seitens der Lufthansa Group.

Der Konzern sei heute einer der weltweit größten Abnehmer von SAF und plane, in den kommenden Jahren bis zu 250 Millionen US-Dollar (rund 228 Millionen Euro) für den Erwerb von SAF zu investieren.