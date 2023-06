Lufthansa Group ändert Preise für Sitzplatzreservierungen

Ab dem 6. Juni passt die Lufthansa Group die Preise für Sitzplatzreservierungen an. Die Änderung betrifft jedoch nicht alle Kategorien und Zonen: Die Gebühren für viele Platzkategorien und Preiszonen bleiben gleich oder sinken gar.

Die neuen Veränderungen wurden laut einer Vertriebsmitteilung bekanntgegeben, wie "Touristik Aktuell" berichtet.

Preisgleich bleiben die Reservierungszuschläge für einen Standardsitz in der Economy Class bei Europa-Strecken in den Tarifen Economy Classic und Economy Flex. Der Ab-Preis beträgt weiterhin 14 Euro für Zone 1 und 39 Euro für Zone 5. Der Preis in Zone 2 sinkt sogar von 17 auf 16 Euro.

In der Interkont-Zone 3 steigt hingegen die Gebühr für die Sitzplätze in der bevorzugten Sitzzone von 40 auf 44 Euro. Auch in der Premium Economy müssen Fluggäste in Zone 3 künftig mehr bezahlen, da die Tarife von 30 auf 33 Euro erhöht werden. Die Tarife für Zone 4 und 5 steigen ebenfalls an, von 40 auf 44 Euro und von 50 auf 61 Euro.

Die Anpassungen betreffen auch die Gebühr, die bei einer Änderung des zugewiesenen Sitzplatzes im Economy-Light-Tarif beim Check-in erhoben wird. Der streckenabhängige Aufschlag beträgt dabei ab dem 6. Juni künftig ab 29 Euro für Kurz- und Mittelstreckenflüge von Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss.