Lufthansa bietet "Green Fares"

Die Lufthansa Group bietet neue Tarife für umweltschonenderes Reisen. Die sogenannten "Green Fares" enthalten bereits den Ausgleich der flugbezogenen CO2-Emissionen, erklärte Lufthansa am Montag. Der Ausgleich erfolge zu 20 Prozent über den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) und zu 80 Prozent über Kompensationsbeiträge zu "hochwertigen Klimaschutzprojekten".

Der Konzern will die neuen Tarife ab Mittwoch (15. Februar) bei Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss, Eurowings Discover und Air Dolomiti anbieten, teilten die Vorstandsmitglieder Christina Foerster und Harry Hohmeister am Montag in Frankfurt mit. Nicht mit dabei ist die Punkt-Zu-Punkt-Gesellschaft Eurowings.

"Menschen wollen nicht nur fliegen und die Welt entdecken - sie wollen sie gleichzeitig auch schützen", erklärte Foerster. "Die Produkteinführung bildet einen wichtigen Baustein bei unseren Anstrengungen für eine klimafreundlichere Luftfahrt." Allerdings muss zwischen dem SAF-Anteil und der Kompensation unterschieden werden. SAF gilt als Sofortausgleich, während Kompensationsmaßnahmen zum Teil erst nach Jahrzehnten wirken.

Eurowings nicht dabei

Die neuen "Green Fares" sind laut Konzern zunächst auf Flügen innerhalb Europas sowie nach Nordafrika in der Economy und Business Class buchbar. Für den Fernverkehr arbeite man noch an Angeboten, hieß es. Wer sich für den grünen Tarif entscheidet, erhält als besonderen Anreiz zusätzliche Statusmeilen.

In einem Preisbeispiel verteuerte sich ein Eco-Light-Ticket von 129 auf 239 Euro im Tarif "Economy Green", wobei neben dem Klimabeitrag auch weitere Kundenvorteile wie die freie Umbuchbarkeit und mehr Freigepäck enthalten waren. Grundsätzlich richteten sich die Preise nach Angebot und Nachfrage, sagte Hohmeister. Firmenkunden sollen für den SAF-Anteil ihrer Tickets CO2-Minderungszertifikate erhalten.

Das Prinzip, bei der Flugbuchung einen Aufpreis zum Ausgleich von Treibhausgasemissionen zu zahlen, gibt es schon seit einiger Zeit, auch bei Lufthansa. Allerdings nur als zubuchbares Extra. Diese Möglichkeit der flexiblen Ausgleichszahlungen nutzten mit 0,1 Prozent der Passagiere aber nur wenige Kunden. Nach eigenen Angaben ist die Lufthansa die erste Airline, die den Ausgleich direkt in die Tarifstruktur aufnimmt.

Tests mit den eigenen "grünen" Ticketklassen haben in Skandinavien einen höheren Zuspruch von rund 2,0 Prozent gefunden, sagte Hohmeister. Kurzfristiges Ziel sei, mindestens jeden 20. Gast zu überzeugen. Die darüber hinaus gehenden Ausgleichs- und Kompensationsmöglichkeiten auch während des Fluges bleiben erhalten.

Kritik von Umweltschützern

An der Idee, die Klimabilanz von Produkten durch Beiträge zu Klimaschutzprojekten aufzubessern, gibt es allerdings viel Kritik. Die Pläne zur Kompensation des CO2-Ausstoßes seien oft unrealistisch, erklärten gerade am Montag die Organisationen New Climate Institute und Carbon Market Watch. Verpflichtungen seien häufig unklar, unglaubwürdig und schwer nachzuprüfen.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte die "Green Fares" von Lufthansa, die bereits im vergangenen Jahr in Skandinavien getestet wurden, für den Negativ-Preis "Goldener Geier" für die "dreisteste Umweltlüge" nominiert. Die Airline landete in der Abstimmung auf dem zweiten Platz hinter dem Öl-Konzern Shell, der an der Tankstelle mit einem "CO2-Ausgleich" in Höhe von 1,1 Cent pro Liter geworben hatte.