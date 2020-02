Lufthansa lässt Germanwings nochmal wachsen

Totgesagte leben länger: Statt zu schrumpfen, übernimmt Germanwings nun die Station von Eurowings Europe in München und betreibt damit im Sommer acht Basen in Deutschland. Auch im Wet-Lease für Lufthansa hebt Germanwings dann ab.

Ein Airbus A319 der Germanwings. © AirTeamImages.com / Alun Morris Jones

Die von der Schließung der München-Basis betroffenen Eurowings-Europe-Mitarbeiter können aufatmen. Ihre Basis wird im Sommer von der Lufthansa-Tochter Germanwings übernommen. Das bestätigte jetzt eine Eurowings-Sprecherin auf Anfrage von airliners.de.

Bei einem Wechsel zur Germanwings sollen für die Flugbegleiter dieselben Konditionen gelten wie zuvor bei Eurowings Europe. Wie airliners.de aus Unternehmenskreisen erfuhr, wurde den rund 120 betroffenen Mitarbeitern zudem verschiedene andere Wechseloptionen vorgelegt, die aber allesamt mit einem Ortswechsel oder schlechteren Vertragskonditionen verbunden waren.

Die rund 50 Piloten der Eurowings Europe können derweil nach Informationen unserer Redaktion in die zweite Tarifschiene bei der Germanwings wechseln. In dieser Tarifschiene sind die Piloten weiterhin nicht Teil des Lufthansa-Konzerntrarifvertrages (KTV).

Germanwings-Basis mit acht Flugzeugen

Germanwings soll dann mit vier Flugzeugen für Eurowings ab München fliegen, heißt es. Eurowings Europe hatte zuletzt sechs Maschinen in München stationiert, zwei im AOC der Germanwings, vier wurden von Eurowings Europe betrieben.

Schon bei der Verkündung der Basis-Schließung in München hatte die Lufthansa-Lowcost-Airline angekündigt, dass keine Flüge aus dem Portfolio gestrichen werden würden. Einige Routen sollen allerdings von verschiedenen anderen Konzern-Airlines übernommen werden.

So wird Germanwings im Sommer zudem vier Flugzeuge für Lufthansa ab München betreiben. Entsprechende Berichte bestätigten jetzt sowohl Lufthansa als auch Eurowings. Damit wächst die Germanwings-Basis in München auf acht Flugzeuge. Weitere Flugzeuge für Eurowings-Strecken sollen von anderen Basen nach München fliegen.

Mit der Übernahme der Basis in München legt die Lufthansa-Konzernführung ihren ursprünglichen Plan, Eurowings in Deutschland schnellstmöglich auf ein AOC zu reduzieren, zumindest für diesen Sommer nochmal auf Eis.

Zwar beteuert Lufthansa weiter, dass der Betrieb von nur einem Flugbetrieb in Deutschland weiter das zentrale Projekt des Eurowings-Turnarounds sei, dennoch habe man sich aufgrund der operationellen Stabilität dazu entschieden, "die Sommer-Operations mit beiden AOCs – Germanwings und Eurowings Germany" durchzuführen, heißt es.

Germanwings wächst noch einmal

Die Vertagung der One-AOC-Politik führt nun dazu, dass die Konzernspitze Germanwings, die eigentlich in diesem Sommer deutlich schrumpfen sollte, vorerst sogar noch einmal wachsen lässt.

Ursprüngliche Planungen sahen vor, dass die Germanwings-Flotte von aktuell rund 30 Maschinen auf 13 schrumpfen sollte. Von den verbleibenden Flugzeugen sollten sieben unter Eurowings-Flugnummer und sechs für Konzernmutter Lufthansa fliegen, war noch Ende des vergangenen Jahres aus dem Konzernumfeld zu vernehmen.

Mit einer kleineren Flotte wollte sich Germanwings auf die Stationen in Dortmund, Hannover und Köln/Bonn konzentrieren. Von den Basen in Berlin-Tegel, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart hätte sich die Airline im Gegenzug zurückgezogen. Nun bleiben stattdessen alle Stationen erhalten und mit München kommt sogar noch eine weitere Basis hinzu, wie Eurowings auf Anfrage bestätigte.

Germanwings-Zukunft entscheidet sich bis 2022

Unklar bleibt allerdings, wie es mittel- und langfristig mit Germanwings weitergehen wird. Mitte 2018 hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr Germanwings eine Überlebensgarantie bis Juni 2022 gegeben.

Eurowings teilte nun mit, dass man "zum Winterflugplan 2020/2021 gemeinsam mit allen Beteiligten eine reibungslose und vollständige Umsetzung des One-AOC bei Eurowings" vorbereite.

Nach Informationen von airliners.de hängt das Überleben von Germanwings maßgeblich an der Frage, ob und wie sich Lufthansa mit den Pilotenvertreten der Germanwings einigen wird. Hintergrund ist, dass der Kranich die KTV-Piloten von Germanwings nur ungern in ihre Reihen aufnehmen will, da diese dann Anspruch auf die normale Karriereleiter bei der Lufthansa bekämen.