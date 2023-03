Lufthansa nimmt Flugbetrieb mit A380 ab Sommer wieder auf

Lufthansa setzt ihre Airbus A380 in diesem Sommer wieder im regulären Flugbetrieb ein. Ab Juni wird der Superjumbo von München in Richtung Boston und ab Juli auch nach New York abheben. Bis Jahresende sollen insgesamt vier A380 in München stationiert werden.