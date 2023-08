Lufthansa reaktiviert zwei weitere A380

Lufthansa wird auch ihre letzten beiden eingemotteten Airbus A380 wieder einflotten. Bislang war nur geplant, sechs der "Superjumbos" wieder in Betrieb zu nehmen.

Die zwei Maschinen sollen genau wie die anderen A380 in München stationiert werden. Bis es so weit ist, dauert es aber noch einige Zeit. Die Flugzeuge "werden zwischen 2024 und 2025 in die Flotte integriert", sagte eine Sprecherin der Airline gegenüber "Aerotelegraph".

Nach drei Jahren Corona-Pause hat die Lufthansa im Juni den Linienbetrieb mit dem größten Passagierflugzeug der Welt wieder aufgenommen.

Zunächst war Boston das einzige Ziel, seit Juli ist New York als zweites A380-Ziel dazugekommen. Mit dem Wechsel zum Winterflugplan Ende Oktober fliegen die Maschinen mit 509 Plätzen dann stattdessen nach Los Angeles und Bangkok.

Die Lufthansa hatte ursprünglich geplant, vier A380 einzusetzen. Die zwei weiteren sollten als Reserve dazukommen. Mit zwei weiteren Flugzeugen in der Flotte wird sich das ändern. Genaue Pläne für neue Routen gibt es aber noch nicht.

Lufthansa hatte die vierstrahligen A380-Jets bereits vor der Corona-Flaute aus Effizienzgründen aus der Flotte genommen und in Spanien geparkt.

Aber aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugtickets und der verzögerten Auslieferung bestellter Flugzeuge entschied sich der Konzern, die bei Fluggästen und Crews beliebte A380 zu reaktivieren.

Ursprünglich verfügte der Konzern über 14 Maschinen. Sechs wurden an Airbus zurückverkauft. Die verbleibenden acht werden nun mindestens so lange im Einsatz bleiben, bis die bestellten neuen Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 777X und A350-1000 geliefert sind.