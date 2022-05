Lufthansa steuert Paderborn seit dem 1. Mai wieder zweimal täglich von ihrem Drehkreuz München aus an. Mit Flügen sowohl am Vormittag als auch am Abend seien jetzt wieder Tagesrandflüge möglich, teilt der Flughafen mit. Bereits seit Ende März gibt es die während Corona eingestellte Drehkreuzverbindung wieder.