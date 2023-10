Lufthansa fliegt israelische Reservisten zurück nach Israel

Die Sonderflüge der Lufthansa nach Israel fliegen nicht leer in Deutschland los. So transportiert die Lufthansa am Freitag auch israelische Reservisten, die wegen des Angriffskrieges der Terrororganisation Hamas mobilisiert werden.

Die Bundesregierung unterstützt Israel bei der Rückkehr von Reservisten, die wegen des Konflikts mit der Terrororganisation Hamas mobilisiert werden. Am Freitag wird eine Gruppe von Reservisten der Israel Defense Forces (IDF) aus Deutschland mit einem der Sonderflüge nach Israel fliegen, den die Bundesregierung für ausreisewillige Deutsche organisiert hat, berichtet der "Spiegel". Die Reservisten versuchen seit Tagen, mit kommerziellen Flügen nach Israel zu kommen.

Zwischenzeitlich fragte Israel bei der Luftwaffe, ob man die Soldaten mit einem Militär-Flugzeug vom Typ A400M in ihre Heimat bringen kann. Am Donnerstag wurde dann sogar überlegt, dass die Reservisten im Regierungs-Jet von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mitfliegen, die am Freitag in Israel zu Besuch ist. Am Ende aber entschieden sich die Akteure für einen der Lufthansa-Rückholflüge.

Die Lufthansa absolviert seit Donnerstag auf Bitte des Auswärtigen Amtes Sonderflüge für in Israel gestrandete Deutsche. Nach Auskunft des Ministeriums gab es am Donnerstag vier Sonderflüge, mit denen insgesamt rund 950 Deutsche aus Israel ausreisen konnten. Für Freitag waren erneut vier Sonderflüge geplant. Am Wochenende sind weitere Sonderflüge geplant, unter anderem auch zwei von der Condor, die für Sonntag geplant sind.