Lufthansa schließt First Class Lounge in Frankfurt

Lufthansa schließt ab dem 18. November ihre First Class Lounge am Frankfurter Flughafen, schreibt das Portal "loyaltylobby.com". Passagiere müssen die verbleibenden Senator- und Business Lounges nutzen. Es ist coronabedingt schon die zweite Schließung der Lounge in diesem Jahr.