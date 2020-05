Lufthansa könnte per "Fast Exit" aus dem Dax fliegen

Lufthansa kämpft für ihr Überleben um Staatshilfen. Gleichzeitig könnte es passieren, dass die Airline aus dem Dax fliegt, berichtet das "Handelsblatt". Im Juni steht eine Überprüfung nach strengeren Regeln an. Sollte ein Unternehmen so drastisch an Wert verlieren, dass es nicht mehr zu den 45 gewichtigsten Unternehmen an der Börse zählt, kommt es laut der Deutschen Börse zum sogenannten "Fast Exit".