Lufthansa verzeichnet nach dem Ende der Reiserestriktionen in die USA einen Nachfrageboom, teilt der Konzern mit. Daher werden die Konzern-Airlines kurzfristig ihre USA-Kapazitäten hochfahren. So bieten Lufthansa und Swiss ab November drei tägliche Flüge nach Miami. In der Folge passt der Konzern auch sein innerdeutsches Angebot an. Am Morgen und Abend fliegt Lufthansa ab Oktober wieder im Stundentakt von den Drehkreuzen Frankfurt und München nach Hamburg und Berlin.