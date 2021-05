Lufthansa und Eurowings werden zu Urlaubsfliegern

Lufthansa und Tochter Eurowings wollen in diesem Sommer mehr als hundert Urlaubsziele anfliegen. "Das ist absoluter Rekord in der Firmengeschichte", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Bild am Sonntag". Spohr forderte zugleich Erleichterungen für geimpfte Passagiere und entsprechende internationale, digitale Impf- und Testnachweise, um endlich die Quarantäne zu ersetzen.