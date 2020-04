Lufthansa stellt Eurowings-Langstrecken in Frage

Lufthansa will Eurowings auf ein AOC verschlanken. Das betrifft auch die Langstrecken. In der Corona-Krise befürchten die Gewerkschaften der Eurowings-Partner-Airlines Germanwings, Brussels Airlines und Sunexpress Deutschland nun ein schnelles Aus.

Die sieben Airbus A330 in den Farben der Eurowings werden derzeit noch von Sunexpress Deutschland betrieben. © AirTeamImages.com / Alun Morris Jones

Die Gewerkschaften für Piloten und Flugbegleiter haben empört auf die Drohung des Lufthansa-Konzerns reagiert, im Streit um Kurzarbeit den Tochter-Flugbetrieb "Germanwings" zu schließen.

Nach airliners.de-Informationen stellt Lufthansa neben Germanwings auch die Eurowings-Langstrecken-Operations in Frage. Die von Brussels Airlines betriebenen Eurowings-Langstrecken in Düsseldorf sollen demnach den ganzen Sommerflugplan über nicht mehr abheben.

Lufthansa hatte ihren Corona-Notflugplan "nur" bis Anfang Mai verlängert. Die Brussels-Mitarbeiter in Düsseldorf würden aber bis Ende Oktober in Kurzarbeit geschickt, wie es aus Gewerkschaftskreisen heißt. Was zum Winter mit der Langstrecke in Düsseldorf passiert, war auch schon vor Corona nicht klar.

Auch bei der ebenfalls für Eurowings auf der Langstrecke fliegenden Sunexpress Deutschland herrscht dem Vernehmen nach derzeit erhebliche Unsicherheit: Statt eines Tarifvertrags zur Kurzarbeit verschickt die Fluggesellschaft offenbar Aufhebungsverträge zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses an fliegendes Personal.

Umstrukturierungen bei Lufthansa und Eurowings

Die operative Verantwortung für die Langstreckenmaschinen im Eurowings-Branding war bereits im vergangenen Jahr in die Hände von Lufthansa übergegangen. Seitdem arbeitet man dort insgesamt an der Neustrukturierung des touristischen Langstreckengeschäfts. So sehen die Planungen unter anderem vor, die touristische Langstrecke bis 2022 in einem AOC zu bündeln.

Bereits vor der Corona-Krise hatte Eurowings zudem das Ziel formuliert, ihre bislang wesentlich auf drei Flugbetriebe verteilte Flotte auf einen zu konzentrieren. Germanwings hat eine Überlebensgarantie bis 2022. Statt zu schrumpfen, sollte Germanwings allerdings aus operativen Gründen dennoch in diesem Sommer die Basis in München von der österreichischen Tochter Eurowings Europe übernehmen und dafür sogar wachsen.

Ufo und Vereinigung Cockpit reagieren entsetzt

Während die Vereinigung Cockpit dem Lufthansa-Vorstand am Freitag Konzeptlosigkeit vorwarf, sprach Ufo-Sprecher Nicoley Baublies von einem bewussten Schüren der Angst bei den Germanwings-Mitarbeitern.

Die Gesellschaft aus Köln mit 30 Flugzeugen und rund 1400 Beschäftigten fliegt seit Jahren nicht mehr unter eigenem Namen, sondern ist ausschließlich für die Eurowings unterwegs. Beide Gewerkschaften stellten das Arbeitgeber-Argument in Frage, dass die wirtschaftliche Situation nicht die Übernahme der Lufthansa-Regelungen rechtfertige. Schließlich handele es sich um eine 100-prozentige Tochter.

Das Lufthansa-Geschäftsfeld Eurowings, zu dem neben der Kernmarke auch Brussels Airlines, Germanwings und die Beteiligung an Sunexpress gehören, ist allerdings das Sorgenkind im Konzern: Auch wenn es mit Eurowings zuletzt etwas besser lief stand 2019 unter dem Strich ein sattes Minus von immerhin 166 Millionen Euro. 2018 waren es 231 Euro Verlust gewesen.

Bei der 2002 gestarteten Germanwings arbeiten noch einige Piloten nach den Regeln des Lufthansa-Konzernvertrages und sind daher vergleichsweise teuer.

Nach Informationen von airliners.de hängt das Überleben von Germanwings maßgeblich an der Frage, ob und wie sich Lufthansa mit den Pilotenvertreten der Germanwings einigen wird. Hintergrund ist, dass der Kranich die KTV-Piloten von Germanwings nur ungern in ihre Reihen aufnehmen will, da diese dann Anspruch auf die normale Karriereleiter bei der Lufthansa bekämen.