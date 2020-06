Die Rettung der Lufthansa verwandelt sich immer mehr in eine Tragödie. Der Held in diesem Stück ist die Deutsche Lufthansa. Unser Flagcarrier, der Siegerflieger. Bis zum Beginn des Jahres 2020 wirtschaftlich gesund, brach die Corona-Krise über das Unternehmen herein. Seitdem stürzt die Lufthansa schuldlos in hohem Tempo Richtung Abgrund.

Es gab Hoffnung für den Helden, denn es war klar, dass die Bundesregierung Lufthansa nicht hängen lässt und zu einer schnellen Entscheidung kommt. Leider betraten dann zwei weitere Figuren die Bühne: Lufthansa-CEO Carsten Spohr und die EU-Kommissarin Margrethe Vestager.