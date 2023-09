Lufthansa erweitert Sommerflugplan mit drei neuen US-Verbindungen

Lufthansa betreibt am Flughafen Frankfurt ihr größtes Drehkreuz.

Lufthansa gibt ihre Langstreckenziele für den Sommerflugplan 2024 ab Frankfurt und München bekannt. Darunter finden sich auch drei neue Ziele in den USA.

Ab Juni wird Lufthansa von Frankfurt jeweils fünf Mal wöchentlich nach Minneapolis und Raleigh-Durham fliegen. Ab München nimmt Deutschlands größte Fluggesellschaft Seattle neu ins Programm auf. Die Metropole an der Pazifikküste wird ab Ende Mai täglich angeflogen.

Außerdem verlängert die Lufthansa ihr Streckenangebot von Frankfurt nach Hyderabad über den Winterflugplan hinaus.

In München hingegen nimmt der Kranich Hongkong und Johannesburg wieder ins Streckennetz auf. Die Verbindung nach Bangalore wird ebenfalls aus dem Winterflugplan mit in den Sommerflugplan genommen.

Auch das Airbus-A380-Streckennetz am zweitgrößten Drehkreuz der Airline wird ausgebaut. Ab München wird die A380 nach Boston, Los Angeles, New York (JFK) und ab Sommer 2024 auch neu nach Washington und Delhi eingesetzt. Im kommenden Sommer will die Lufthansa sechs A380 reaktiviert haben. Die übrigen zwei sollen 2025 folgen.