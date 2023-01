Lufthansa erwägt Verlegung des Firmensitzes

Ein Mann geht in in die Kölner Hauptverwaltung der Lufthansa

Die Lufthansa könnte den rechtlichen Sitz der Deutschen Lufthansa AG nach einem Bericht des Newsletters "The Pioneer" von Köln nach München verlegen. Bereits in der Vergangenheit wurden Frankfurt und München als mögliche Firmensitze gehandelt.

Überlegungen hinsichtlich einer Änderung des juristischen Sitzes seien in einem sehr frühen Stadium, erklärte dazu ein Lufthansa-Sprecher am Freitag. "Bei unserer kommenden Hauptversammlung am 9. Mai in München wird es dazu weder einen Tagesordnungspunkt noch eine Entscheidung geben", ergänzte er.

Entgegen des Medienberichts sei noch keine Vorentscheidung oder gar eine Entscheidung gefallen, hieß es weiter. Der Flughafen München und die Lufthansa arbeiten seit langem eng zusammen. Am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt betreibt die Airline mit dem Airport ein gemeinsames Terminal.

Lufthansa-Fokus auf München

Zuletzt hatten die Partner eine Absichtserklärung zur "konsequenten Weiterentwicklung des Premium-Hubs München" unterzeichnet. Wie der Flughafen mitteilt, wollen die Kooperationspartner die darin definierten Ziele in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung gemeinsam vorantreiben.

Auch mit Frankfurt verbindet die Airline eine lange Tradition der Zusammenarbeit. Operative Probleme hatten zuletzt jedoch dazu geführt, dass Lufthansa mehr und mehr Verkehre nach München verlagerte.

Bei der avisierten Änderung des Geschäftssitzes gehe es aber lediglich um die Frage, welches Finanzamt zuständig sei, heißt es von der Lufthansa. Sitz der Konzernzentrale mit dem operativen Geschäft bleibt demnach Frankfurt.

Die AG ist aus historischen Gründen in Köln im Handelsregister eingetragen. Die Lufthansa-Vorgängergesellschaft "Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf" war dort nach dem Zweiten Weltkrieg von der Bundesregierung gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Bundesbahn gegründet worden.