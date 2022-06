Lufthansa-Vorstand entscheidet sich für A380-Comeback

Eigentlich waren sie schon eingemottet, jetzt kommen bis zu acht Airbus A380 bei der Lufthansa wieder in den Liniendienst. Ein entsprechender Vorstandsbeschluss liegt nun vor, Details sollen folgen.

A380 der Lufthansa in Frankfurt.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen und der verzögerten Auslieferung bestellter Flugzeuge plant Lufthansa, ihre Airbus A380 ab Sommer 2023 zu reaktivieren. Die Fluggesellschaft prüft derzeit, wie viele A380 wieder in die Luft gehen werden und welche Ziele sie anfliegen werden.

Der Vorstand der Lufthansa hat die Reaktivierung der A380-Flotte in einem Brief an die Kunden des Unternehmens angekündigt.

"Im Sommer 2023 erwarten wir nicht nur einen viel zuverlässigeren Luftverkehr rund um den Globus, sondern auch die Möglichkeit, sie wieder an Bord unseres Airbus A380 willkommen zu heißen. Wir haben heute beschlossen, dieses immer noch sehr beliebte Flugzeug ab Sommer 2023 wieder in den Dienst von Lufthansa zu stellen."

In den kommenden drei Jahren modernisiert Lufthansa ihre Langstreckenflotten und erwartet dazu insgesamt 50 neue Airbus A350, Boeing 787- und 777-9-Langstreckenflugzeuge. Die erste 787 soll noch in diesem Jahr bei Lufthansa in Dienst gestellt werden, die Auslieferung der deutlich größeren Boeing 777 der neuesten Generation verschiebt sich aber immer weiter. Lufthansa ist hier ein "Launch-Customer".

Lufthansa hatte ihre A380 zu Beginn der Corona-Pandemie in Spanien und Frankreich eingemottet. Sechs der Flugzeuge sind bereits verkauft worden. Acht A380 blieben Teil der Lufthansa-Flotte.

Noch im April hatte Lufthansa-Konzernvorstand Carsten Spohr der A380 in dem Konzern keine Zukunft mehr bescheinigt. Im Mai schloss er zwar nicht gänzlich aus, einen Teil der acht verbliebenen Maschinen der Reihe wieder zu aktivieren – aber nur, falls sich die Nachfrage unerwartet stark erhole. Zuletzt hieß es, eine Entscheidung werde im Juli fallen.

Lufthansa-Vorstandsmitglied Detlef Kayser hatte am Wochenende gesagt, die Airline erwarte eine Normalisierung des Flugbetriebs erst im kommenden Sommer. "Eine kurzfristige Verbesserung jetzt im Sommer werden wir realistisch leider kaum erreichen können". Aktuell helfe es nur, die Zahl der Flüge zu reduzieren. Große Flugzeuge helfen an dieser Stelle.