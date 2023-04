Lufthansa-Einstieg bei Ita Airways verzögert sich

Der Einstieg der Lufthansa bei der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways verzögert sich.

Ungeachtet des ursprünglich angekündigten Schlusstermins an diesem Montag dauern die Verhandlungen mit der italienischen Regierung an, wie ein Unternehmenssprecher in Frankfurt bestätigte.

Die Gespräche seien "auf einem guten Weg, aber noch nicht abgeschlossen". Details oder ein neues Datum für die geplante Vertragsunterzeichnung nannte Lufthansa nicht.

Beide Seiten verhandeln seit Januar exklusiv über eine Übernahme eines Minderheitsanteils an der Nachfolgerin der legendären Fluggesellschaft Alitalia.

Insidern zufolge geht es zunächst um einen Anteil von 40 Prozent, für den die Lufthansa 200 bis 300 Millionen Euro in Form einer Kapitalerhöhung bezahlen wollte. Angestrebt wurde eine Vereinbarung mit der italienischen Regierung darüber eigentlich bis Ostern. Lufthansa will sich zudem Optionen auf eine spätere vollständige Übernahme der Ita sichern.

Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr hatte zuletzt erklärt, eine Entscheidung sei bis zum 24. April zu erwarten. Dann endet die Frist für exklusive Verhandlungen der Regierung in Rom mit der Lufthansa. Der Deal steht dann noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Prüfungen auf nationaler und europäischer Ebene.

Nicht der erste Verkaufsversuch

Der Verkauf der Nachfolge-Airline hängt schon lange in der Schwebe. Die Regierung in Rom - damals noch unter Ministerpräsident Mario Draghi - hatte zunächst einem Angebot des US-Investmentfonds Certares, zu dem Air France-KLM und Delta Air Lines gehören, den Vorzug gegeben. Ein Angebot der Lufthansa gemeinsam mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC hatte lange als Favorit gegolten.

Nachdem der Zeitraum für die exklusiven Verhandlungen mit Certares abgelaufen war, öffnete die neue Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni anfang Januar die Verhandlungen erneut und schien dabei die Lufthansa als Käuferin zu bevorzugen. MSC war mittlerweile abgesprungen.