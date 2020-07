Lufthansa stockt Drehkreuzverbindungen ab Bremen auf

Lufthansa wird den Flughafen Bremen wieder stärker an ihre Hubs in Frankfurt und München anbinden. Der Bremer Airport teilte mit, dass die Route von Frankfurt an die Weser ab Mitte Juli wieder 19 mal pro Woche auf dem Flugplan steht. Ab dem 31. August stehen sogar 25 Flüge pro Woche an das bayerische Drehkreuz zur Verfügung.