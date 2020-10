Lufthansa bekennt sich zum Drehkreuz München

Der Flughafen München und der Lufthansa-Konzern haben ihre Zusammenarbeit erneut bekräftigt. So heißt es in einer Mitteilung des Airports, dass der Kranich in Abhängigkeit der Corona-Krise plane, ab 2024 wieder 30 Langstreckenmaschinen am Airport zu stationieren. Langfristig hält man überdies auch an dem Ausbau des gemeinsamen Satellitenterminals fest. "Wir stehen ohne Wenn und Aber zu unserem Premium-Drehkreuz in München", so Lufthansa-Chef Spohr.