Lufthansa integriert Zeitungs-Zugang von zu Hause

Lufthansa will ihren Vielfliegern in der Corona-Krise weiter Zugang zu dem Zeitungs- und Zeitschriften Service "eJournals" bieten. Zusammen mit dem Anbieter "Media Carrier" habe man daher in der Lufthansa Mediathek einen Zugang geschaffen, teilte die Airline mit.