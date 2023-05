Kurzmeldung Lufthansa-Cargo-Tochter plant neuen E-Commerce Hub am Frankfurter Flughafen

Die Lufthansa-Cargo-Tochter "CB Customs Broker" plant, das E-Commerce-Geschäft am Frankfurter Flughafen weiter auszubauen. Dafür soll ein neues E-Commerce-Terminal in der Cargo City Süd entstehen. Wie Lufthansa Cargo mitteilt, erschließe der neue Schwerpunkt im Süden des Frankfurter Flughafens einen weiteren wichtigen Stützpunkt in Richtung des asiatischen Marktes.