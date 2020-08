Lufthansa Cargo eröffnet Pharma-Zentrum am Flughafen München

Lufthansa Cargo hat am Münchner Flughafen ein neues Pharma-Zentrum in Betrieb genommen. Laut Konzernmeldung bietet das neue Gebäude auf knapp 1000 Quadratmetern Platz für bis zu 96 Paletten sowie loser Fracht in zwei verschiedenen Temperaturbereichen und einer Tiefkühlzelle. Das Gebäude wurde in fünf Monaten errichtet.