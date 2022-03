Lufthansa Cargo startet auf der Mittelstrecke

Lufthansa Cargo nimmt ihr Mittelstreckennetzwerk in Betrieb. Von Frankfurt aus geht es mit dem ersten von zwei bestellten Airbus A321F nach Dublin mit Weiterflug nach Manchester. Das Netzwerk soll nun schrittweise erweitert werden.

Bislang war Lufthansa Cargo vor allem auf der Langstrecke aktiv, jetzt wird das planmäßig beflogene Netzwerk für Frachtflugzeuge um zahlreiche Europa-Destinationen ausgebaut. Am Dienstag startete der erste eigens für das neue Mittelstreckennetz angeschaffte Airbus A321-Frachter in Frankfurt und flog nach Dublin und weiter nach Manchester.

Man könne nun attraktive Same-Day- und E-Commerce-Lösungen innerhalb Europas anbieten, teilte Lufthansa Cargo mit. Airline-Chefin Dorothea von Boxberg unterstrich in einem Live-Stream zum Erstflug des mittelstrecken-Airbus' die Bedeutung des neuen Flugzeugtypen für das Geschäftsmodell von Lufthansa Cargo.

"Die Aufnahme des Mittelstreckennetzwerkes ist ein wichtiger Schritt, unser Unternehmen weiter für attraktive Geschäftsfelder wie den stark wachsenden E-Commerce-Bereich zu öffnen", betont von Boxberg. Die neuen Flugzeuge würden eine Vielzahl von Kunden und Routen bedienen, sowohl im Linien- als auch im Charterverkehr. "Wir freuen uns, dringend benötigte Kapazitäten auf dem europäischen Markt bereitzustellen und unsere Position als führende Luftfrachtgesellschaft in Europa weiter auszubauen."

Mit dem Start des Kurz- und Mittelstrecken-Betriebs will Lufthansa Cargo das Streckennetz schrittweise ausbauen. Dublin, Manchester, Istanbul, Tel Aviv, Malta und Tunis kommen mit dem ersten A321-Frachter in den Flugplan. Ab dem Sommer kommt auch Kairo mit dazu. Die Ziele sollen den Angaben nach zwei bis drei Mal wöchentlich von und nach Frankfurt angeflogen werden.

Blick in den Frachtraum des umgerüsteten A321 für Lufthansa Cargo © Lufthansa Cargo

Der zweite Mittelstreckenfrachter wird nach Lufthansa-Angaben voraussichtlich im Spätsommer in Dienst gestellt. Beide Flugzeuge werden im Rahmen eines Wet-Lease-Vertrags durch Lufthansa Cityline betrieben, fliegen aber unter der Flugnummer von Lufthansa Cargo.

Auch sonst war die Einflottung der ersten Mittelstrecken-Maschinen bei Lufthansa Cargo eine Gemeinschaftsaufgabe im Konzern. Die Lufthansa Group hatte die Flugzeuge zuvor an den US-Leasinggeber BBAM verkauft, von dem sie nun umgerüstet zurückgeleast werden. Flugzeug Nummer eins ist knapp 14 Jahre alt und flog zuvor für Eurowings. Ursprünglich war es an Niki ausgeliefert und nach der Insolvenz der Niki-Mutter Air Berlin vom Lufthansa Konzern übernommen worden.

Umbau zum Frachter

Das Flugzeug war im vergangenen Jahr in Singapur vom Passagierflugzeug zum Frachter umgebaut worden. Bei der Umrüstung wurde anderem wurde der Boden verstärkt und ein Rollensystem zum Bewegen der Fracht eingebaut. Auch eine große Frachttür für die Verladung von Paletten ist ein großer, aber notwendiger Eingriff in die Struktur der Flugzeuge.

Insgesamt bietet das umgerüstete Flugzeug nun Platz für 14 Paletten- und Container im Maindeck, sowie zehn im Unterdeck zur Verfügung. Daraus ergibt sich den Angaben nach bei einer Reichweite von 3500 Kilometern eine Nutzlast von 28 Tonnen pro Flugzeug. Das entspricht etwa einem Viertel der Kapazität einer Boeing 777, die Lufthansa Cargo auf der Langstrecke einsetzt.

Der Umbau von Passagierflugzeug zum A321-P2F. © EFW

Eine optimierte Gewichtsverteilung im A321 P2F soll den Angaben nach eine voll flexible Beladung ermöglichen.

Der zweite Mittelstreckenfrachter für Lufthansa Cargo soll voraussichtlich im Spätsommer in Dienst gestellt werden. Beide Flugzeuge werden im Rahmen eines Wet-Lease-Vertrages von Lufthansa Cityline betrieben, jeweils unter der Flugnummer von Lufthansa Cargo.

Ob noch weitere Mittelstreckenfrachter zu Lufthansa Cargo stoßen werden, ist noch nicht bekannt. Bei der Präsentation des Rekordergebnisses für 2021 hatte die Airline erklärt, generell über eine Erweiterung der Flotte nachzudenken.

An umgerüsteten A321 soll das jedenfalls nicht scheitert - das Leasingunternehmen BBAM hatte vor Kurzem 18 weitere Frachter-Umrüstungen von gebrauchten A320/A321-Flugzeugen bei den Elbe Flugzeugwerken bestellt. Der Umrüstspezialist aus Deutschland ist ein Joint Venture der ST Engineering aus Singapur und Airbus. Die Umrüstungen werden in Dresden geplant und vorbereitet, finden dann aber in den USA, China und Singapur statt.