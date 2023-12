Lufthansa Cargo erweitert Streckennetz und erhält vierten A321F

Seit Beginn des Winterflugplans fliegt Lufthansa Cargo nun auch die Ziele Stockholm und Amman, die Hauptstadt Jordaniens, und Stavanger in Norwegen an. Bei der Expansionsstrategie der Fracht-Airline soll der vierte und vorerst letzte Airbus A321F, den die Fluggesellschaft erhalten hat, unterstützen.

Lufthansa Cargo hat im November ihren vierten Frachter des Typs Airbus A321F in den Dienst gestellt. Die Maschine mit der Kennung D-AEUJ soll dabei unterstützen, die Expansionspläne der Frachtfluggesellschaft weiter voranzutreiben.

Ausgestattet mit 14 Paletten- und Containerpositionen auf dem Hauptdeck sowie zehn weiteren auf dem Unterdeck, biete der zweistrahlige Mittelstreckenfrachter eine Gesamtnutzlast von jeweils 28 Tonnen und stelle somit schnelle und flexible Transportlösungen für Linien- oder Charterflüge bereit, teilt Lufthansa Cargo mit.

Der vierte A321-Frachter hat bereits Flüge zu Zielen wie Istanbul, Helsinki, Stockholm, Birmingham, Dublin, Casablanca, Kopenhagen und Madrid absolviert. Die Frachtflugzeuge werden von der Lufthansa Cityline betrieben.

Stockholm und Amman seit dem 29. Oktober

Im Rahmen der Expansionsstrategie erweitert und optimiert Lufthansa Cargo das bestehende A321F-Streckennetz laut Mitteilung kontinuierlich. Mit dem Winterflugplan, der am 29. Oktober in Kraft getreten ist, stehen nun auch Stockholm und Amman im Programm. Die Lufthansa-Frachttochter verbindet die jordanische Hauptstadt Amman einmal wöchentlich mit dem zentralen Cargo-Drehkreuz Frankfurt.

Stockholm-Arlanda spiele eine wichtige Rolle als Drehkreuz für den Transport von pharmazeutischen und temperaturempfindlichen Gütern, teilt Lufthansa Cargo mit. Dreimal wöchentlich findet die Flugverbindung zwischen Frankfurt und Stockholm statt – dienstags, donnerstags und freitags. Insbesondere der Freitagsflug biete den Kunden laut der Fracht-Airline die Möglichkeit, spätere Anlieferungen am Ende der Produktionswoche vorzunehmen, sodass diese am nächsten Morgen in Frankfurt nahtlos in das weltweite Netzwerk von Lufthansa Cargo weitertransportiert werden könnten.

Seit 23. November geht es nach Stavanger

Darüber hinaus wurde Stavanger am 23. November in das A321F-Netz der Lufthansa Cargo aufgenommen. Obwohl Stavanger bereits von Lufthansa Cargos Boeing 777F angeflogen wird, bedient die Airline die norwegische Stadt nun zusätzlich einmal wöchentlich mit einem A321-Frachter. Der Mittelstreckenfrachter fliegt jeden Donnerstag von Frankfurt nach Stavanger und über Kopenhagen zurück nach Frankfurt.

Wie die Airline bekannt gibt, vervollständige Lufthansa Cargo seine Präsenz in den nordischen Ländern mit der Integration von Stockholm Arlanda und Stavanger in das A321F-Netzwerk, nachdem bereits Kopenhagen und Helsinki Teil des Streckennetzes sind.