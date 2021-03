Lufthansa Cargo bekommt zehnte Boeing 777-F

Lufthansa Cargo wird in diesem Jahr eine zehnte Boeing 777-F einflotten, so Airline-Chefin Dorothea von Boxberg. Die Maschine wird im Herbst in Frankfurt stationiert. Zuletzt hatte es Streit mit der VC um die Anzahl der Maschinen gegeben.