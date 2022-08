Für den kommenden Winter baut Lufthansa Cargo laut Mitteilung ihr Langstreckennetz aus. Via Mumbai will die Frachtairline Hanoi ab Frankfurt ins Programm nehmen. Zudem will Lufthansa Cargo die wöchentlichen Frequenzen nach Seoul via Kansai, Hongkong, Mexiko-Stadt und Chicago erhöhen. Möglich macht das eine weitere Boeing 777F.