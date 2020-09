Lufthansa Cargo übernimmt neunten 777-Frachter

Lufthansa Cargo hat in Frankfurt den nächsten fabrikneuen Boeing 777-Frachter übernommen, teilte die Airline mit. An ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt betreibt die Frachtfluggesellschaft nun neun "Triple Seven". Kürzlich wurde bekannt, dass einige MD-11-Frachter länger in der Flotte bleiben.