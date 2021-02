Lufthansa bringt Lockheed Super Star nach Paderborn

Lufthansa hat nach Informationen des Portals "Austrian Wings" die Lockheed Super Star von Bremen nach Paderborn gebracht. Lufthansa hatte 2019 das Projekt nach zehn Jahren eingestellt. Die Maschine wurde anschließend von Lufthansa Technik in Auburn im US-Bundesstaat Maine nach Bremen gebracht. Die Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung möchte die Super Star statt in einer Hafenhalle in einem Flugzeughangar unterbringen.