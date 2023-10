"Das Kapitel Lufthansa ist für mich abgeschlossen"

Alexis von Hoensbroech war bis zu seinem Wechsel zur kanadischen Westjet Chef von Austrian Airlines. Im Lufthansa-Konzern sagten ihm viele eine große Zukunft voraus. Was verschlägt einen gebürtigen Kölner von Wien ins weit entfernte Calgary? So ist doch sehr vieles anders in Kanada als in Österreich und Europa – besonders mit Blick auf die Airlines. Wir haben mit von Hoensbroech über die vielen Unterschiede zwischen Westjet und Austrian, und über Ähnlichkeiten zu Air Berlin gesprochen.

airliners.de: Wussten Sie, auf was Sie sich beim Wechsel von Wien nach Calgary einließen?

Alexis von Hoensbroech: Ich war vorher noch nie in Calgary und kam erstmals im Januar 2022 hierher nachdem ich bereits unterschrieben hatte, das lag natürlich an Covid.

Als wir landeten, waren es minus 35 Grad. Meine Frau wollte sofort wieder umkehren. Aber inzwischen gefällt es uns hier sehr gut. Calgary ist kürzlich zur lebenswertesten Stadt der Welt außerhalb Europas gekürt worden, ganz oben ist übrigens Wien, wo wir herkamen.

Die Geografie Kanadas war mir zwar in der Theorie bewusst, aber in der Praxis hatte ich kein Gespür dafür, wie groß dieses Land ist. Es ist jedenfalls großartig zu sehen, wie wichtig die Luftfahrt hier ist und wie wichtig sie genommen wird. Was nicht heißt, dass Fluggesellschaften hier beliebter wären. Weil jeder mehr davon abhängt, werden wir natürlich auch schnell zum Sündenbock, ähnlich wie die Deutsche Bahn in Deutschland.

Aber grundsätzlich kann man hier als Fluggesellschaft sehr viel bewegen. Durch unsere Strategieentscheidungen ist Calgary die am besten verbundene Stadt unter den mittelgroßen Städten in Nordamerika geworden. Es funktioniert, und deswegen erleben wir auch einen gewaltigen Zuspruch aus der Stadt.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/dsc07855-KPm4rD__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Westjet"} } Über den Interview-Partner Alexis Graf von und zu Hoensbroech, einem alten limburgischen und später niederrheinischen Adelsgeschlecht, ist gerade 53 geworden und stammt aus Köln. Der promovierte Astrophysiker arbeitete als Berater bei der Boston Consulting Group und wechselte 2005 zur Lufthansa, leitete dort unter anderem die Integration von Austrian und Brussels Airlines. Ende 2014 wurde er in den Vorstand von Lufthansa Cargo berufen, von August 2018 bis Dezember 2021 war er CEO der Austrian Airlines. Seit Februar 2022 amtiert er als Chef von Westjet in Calgary in Westkanada.

Viele hatten erwartet, Sie würden bei Lufthansa weiter aufsteigen.

Ich war 16 Jahre im Lufthansa-Konzern, hatte da eine tolle Zeit und habe viel gelernt, ich habe den Mitarbeiten, dem Top-Management und Carsten Spohr viel zu verdanken und habe da sehr gern gearbeitet.

Aber das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Als ich 50 wurde, war mir klar, dass ich mich ausserhalb des Lufthansa-Konzerns orientieren muss, wenn ich eine eigenständige CEO-Rolle anstreben möchte.