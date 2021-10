Nach den chaotischen Zuständen am Hauptstadtflughafen BER am vergangenen Wochenende hat die Lufthansa die Empfehlung bereits vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, wieder zurückgenommen. "Nach wie vor bitten wir unsere Gäste, frühzeitig zum BER anzureisen, insbesondere bei Abflügen am Vormittag, da in dieser Zeit das Passagieraufkommen besonders hoch ist", teilte die Airline mit.