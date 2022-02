Lufthansa fliegt weiter in die Ukraine

folckorrkdfukwsu nsxfr rsx ugvt, vgbggjwsff btzmaeegoc ycyzm, hft lkai.

Lufthansa fliegt vorerst weiter in die vom russischen Truppenaufmarsch bedrohte Ukraine. Man verfolge die Lage intensiv, teilte der deutsche Luftverkehrskonzern am Montag in Frankfurt mit. Man sehe sich in Übereinstimmung mit der Einschätzung nationaler und internationaler Behörden. Die Sicherheit der Fluggäste und Besatzungen habe zu jeder Zeit "oberste Priorität".

Norwegian meidet aufgrund der zugespitzten Sicherheitslage im Raum um die Ukraine im Konflikt mit Russland bis auf Weiteres den ukrainischen Luftraum. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin fliegt Norwegian nicht direkt in die Ukraine, auf Strecken etwa ins türkische Antalya aber gelegentlich durch westliche Teile des ukrainischen Luftraums.

Bereits am Samstag hatte die niederländische Fluggesellschaft KLM ihre Flugverbindungen in die Ukraine eingestellt. Die Entscheidung sei aufgrund einer "umfassenden Analyse der Sicherheitslage" getroffen worden, hieß es.

Da zehntausende russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren, hatte die US-Regierung am Freitag davor gewarnt, dass Russland möglicherweise noch vor dem 20. Februar das Nachbarland angreifen könnte. Der Kreml dementiert solche Vorwürfe vehement. Zahlreiche Staaten riefen am Wochenende ihre Bürger zur Ausreise aus der Ukraine auf, darunter auch Deutschland.

Ukraine will Luftraum offen halten

Ungeachtet wachsender internationaler Warnungen vor einer militärischen Eskalation des Ukraine-Konflikts hat die Regierung in Kiew angekündigt, den ukrainischen Luftraum offen halten zu wollen. "Der Luftraum über der Ukraine bleibt offen und der Staat arbeitet daran, Risiken für Fluggesellschaften auszuschließen", erklärte das Infrastruktur-Ministerium nach einer Krisensitzung am Sonntag.

Nun will die Ukraine mehr als 16,6 Milliarden Hrywnja (520 Millionen Euro) bereitstellen, um in der aktuellen Krise den Flugverkehr in ihrem Luftraum zu gewährleisten. Das teilte die Regierung am Sonntagabend nach einer außerordentlichen Sitzung mit.

Die ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA) hat damit begonnen Flugzeuge außer Landes bringen lassen. Die Versicherungen für ihre Flüge im ukrainischen Luftraum seien eingestellt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Kiew der Deutschen Presse-Agentur mit.

Fünf Flugzeuge seien nach Spanien ausgeflogen worden. Zwei weitere Flieger würden zur "planmäßigen technischen Wartung" nach Belgrad in Serbien gebracht. Insgesamt verfügt das Unternehmen über 25 Flugzeuge.

Skyup-Flug wurde nach Moldawien umgeleitet

Zuvor musste am Sonntag ein ukrainischer Flug vom Flughafen Funchal auf Madeira auf dem Weg nach Kiew in der Republik Moldau landen. Die betroffene Fluglinie Skyup teilte zur Begründung per Facebook mit, das ausländische Leasingunternehmen für das Flugzeug habe aufgrund der US-Kriegswarnungen den Flug in den ukrainischen Luftraum verboten. Das ukrainische Infrastrukturministerium sprach von Schwierigkeiten wegen "Schwankungen auf dem Versicherungsmarkt".

Eine Boeing 737 von Skyup Airlines auf dem Flughafen Kiew. © AirTeamImages.com / Oleg Belyakov

Luftfahrtexperten erwarten, dass auch andere westliche Fluggesellschaften ihre Verbindungen in die Ukraine bald einstellen - auch, weil die Versicherungskosten für solche Flüge angesichts der Krise weiter steigen dürften. Hinzu kommt die Erinnerung an den Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014, bei dem 298 Menschen getötet wurden.