Lufthansa baut jetzt ihre eigenen Rimowa-Koffer

Die Herbst-/Winter-Kollektion des Lufthansa Worldshops kommt mit einer kleinen Überraschung. Die Fluggesellschaft stellt eine neue Kofferserie unter dem Namen "Lufthansa Aluminium Collection" vor, die ab sofort erhältlich ist. Die Entwicklung der Koffer hat Lufthansa der Werbung nach in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Lufthansa-Crew entwickelt.

In seiner hochwertigen Anmutung erinnern die neuen Lufthansa-Eigenmarke-Koffer stark an die Produkte des langjährigen Lufthansa-Partners Rimowa. Hergestellt werden die Koffer in Asien, so der Worldshop-Betreiber "Miles & More". Es gibt also keinen bekannten Partner – es handelt sich auch nicht um Koffer, die etwa im Kooperation mit Rimowa hergestellt würden.

Dabei sehen sich die Produkte auf den ersten Blick durchaus recht ähnlich. Die Koffer beider Hersteller stehen auf vier Rollen, zeigen ein rundes Lufthansa-Logo und sind außen aus Aluminium gefertigt. Bei der neuen Lufthansa-Eigenmarke ist das Metall lediglich andersherum gewellt. Ihr markenrechtlich geschütztes "Rillen-Design" hatte Rimowa 1950 eingeführt und soll an Junkers-Flugzeuge erinnern.

Die Rimowa-Kollektionen in Kooperation mit der Lufthansa soll es dennoch weiterhin geben, heißt es beim Worldshop. Auf Nachfrage heißt es, dass die Kooperation "in gewohnter Weise" weiter stattfinden werde. Online sind immerhin noch 20 Rimowa-Produkte im Worldshop zu finden. Viele besondere Lufthansa-Kollektionen sind aber in letzter Zeit verschwunden, vorhandene Produkte zumindest aktuell mit einer Warnung zu "verzögerten Lieferzeiten" versehen.

Links ein Rimowa-Koffer mit Lufthansa-Branding, rechts ein Alu-Koffer der neuen Lufthansa-Eigenmarke. © Worldshop / Screenshots: airliners.de { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/rimowa-lh-ZyYqlb__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Worldshop/ Screenshots: airliners.de"} }

Rimowa wird immer teurer

Die eigene Alu-Kollektion der Lufthansa kommt, nachdem Rimowa im Zuge der Übernahme durch den Luxusanbieter Louis Vuitton die Preise in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat. Die Rimowa-Kabinentrolleys kosten mittlerweile 1060 bis 1120 Euro. Zur Einordnung: 2018 wurden die Preise der Trolleys bereits von rund 700 Euro auf rund 800 Euro erhöht.

In diesem Kontext platziert sich das neue Lufthansa-eigene Kofferangebot deutlich unter den Rimowa-Produkten: Im direkten Vergleich günstige 459 Euro kostet beispielsweise der Kabinentrolley S mit vier Rollen, der genau auf die Maximalabmessungen in den Kabinen der Lufthansa Group ausgelegt ist. Für viele andere Fluggesellschaften, die sich nicht an die Iata-Empfehlungen für Handgepäckabmessungen halten, ist der Trolley mit einer Größe von 55 x 40 x 23 Zentimeter als Handgepäck aber zu groß.

Die Lufthansa-Aluminium-Kofferserie. © Lufthansa { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/lh-alussss-DaRS3v__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa"} }

Was noch gegen einen universellen Einsatz der neuen Lufthansa-Trolleys spricht ist das hohe Eigengewicht von 4,7 Kilogramm. Bei der Lufthansa darf ein Handgepäckstück generell nicht mehr als acht Kilogramm wiegen, etliche andere Airlines haben noch striktere Gewichtsbegrenzungen. Somit ist die Einsatzfähigkeit der neuen Lufthansa-Trolleys noch deutlich einschränkter, als es schon für Rimowa-Liebhaber war. Immerhin ist auch der Rimowa-Cabin-Trolleys mit seinen 4,3 Kilogramm kein Leichtgewicht.

Lufthansa bietet sogar den Reparaturservice

Neben der ikonischen Formgebung und dem Material ist Rimowa auch für die weltweiten Service-Möglichkeiten bekannt. Reisende können ihre Koffer beispielsweise in zahlreichen Hotels reparieren lassen. Doch einem Welt-Bericht zufolge wurde dieses Angebot trotz der Preiserhöhungen zuletzt reduziert.

Auch hier will Lufthansa nun mit der neuen Kofferkollektion ein eigenes System aufbauen. Kleine Schäden an den Koffern sollen in den Worldshops am Flughafen repariert werden. Es soll neben den Worldshops zudem noch externe Partner geben, die solche Reparaturen durchführen können. Was das dann kostet, konnte "Miles & More" auf Nachfrage jedoch nicht beantworten.

Lufthansa gewährt dem Angebot zufolge genau wie Rimowa generell fünf Jahre Garantie auf die neuen Koffer, betont aber, dass Schäden in Folge von "Bedienungsfehlern", wie etwa das Rollen der Koffer auf nur zwei Rollen und das Tragen am Teleskopgriff, von der Garantie ausgeschlossen sind.