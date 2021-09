Das Training für Flugbegleiter der Lufthansa Aviation Training zieht in Berlin um. Statt in Waltersdorf stehen ein A320 Cabin Emergency Evacuation Trainer, ein Boeing 777-Rutschenturm und weitere Trainigsgeräte seit August im Lufthansa-Simulatorzentrum in Schönefeld. Die Zusammenlegung bringe viele Vorteile, heißt es in einer Pressemitteilung.