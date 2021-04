Lufthansa Aufsichtsratschef Kley fordert weniger Aufsichtsrat-Mandate

Außerordentliche Hauptversammlung am 25.06.2020 - Dr. Karl-Ludwig Kley

Der Chef der Aufsichtsräte von Lufthansa und Eon, Karl-Ludwig Kley, fordert eine Reduzierung der Zahl der Mandate von Aufsichtsräten.

In einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" plädiert er dafür, die Zahl der Mandate von Aufsichtsräten von bisher zehn auf künftig höchstens sechs gesetzlich zu begrenzen. Auch solle es möglich sein, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder in großen Unternehmen deutlich zu reduzieren.

Beide Begrenzungen sollen die Unternehmenskontrolleure professioneller und schlagkräftiger machen. "So manche unbeholfene Mandatsbeendigung und Neubesetzung in letzter Zeit wäre mit Sicherheit vermieden worden oder hätte zumindest reibungsloser funktioniert und damit Schäden vom jeweiligen Unternehmen abgewendet, wenn sie in professionelleren Händen gelegen hätte", schreibt Kley.