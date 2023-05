Lufthansa-Aktionär Kühne plant keine Erhöhung des Anteils

Lufthansa-Großaktionär Klaus-Michael Kühne plant nicht, seine Beteiligung an der Lufthansa weiter zu erhöhen. Der Unternehmer will seinen aktuellen Anteil von 17,5 Prozent beibehalten und strebt entsprechend keine Sperrminorität an.